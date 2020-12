Crivella batiza rua no Rio com nome de primo de Malafaia

Daniel Malafaia morreu no sábado 12, com Covid-19. Ele liderava a Assembleia de Deus Nação Madureira, em Campo Grande edit

247 - Marcelo Crivella deu o nome de um primo do pastor Silas Malafaia a uma rua do Rio de Janeiro, informou o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Segundo o jornalista, a Estrada do Cabuçu no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, passará a ser chamada "Estrada Bispo Daniel Malafaia".

Daniel Malafaia morreu no sábado 12, com Covid-19. Ele liderava a Assembleia de Deus Nação Madureira, em Campo Grande.

O conhecimento liberta. Saiba mais