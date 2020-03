Crivella determina fechamento de comércio e bancos no Rio a partir de terça-feira

Farmácias, supermercados e hortifrutis (local para a venda de produtos provenientes de hortas) continuarão funcionando na capital fluminense e com recomendação para abertura 24 horas. As feiras de rua também podem funcionar, sem aglomerações, e barracas serão submetidas a um revezamento para aumentar o distanciamento entre as pessoas edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou neste domingo (22) o fechamento obrigatório do comércio e bancos por tempo indeterminado a partir desta terça-feira (24). O objetivo é conter a disseminação do coronavírus na cidade, que já tem 170 casos confirmados.

Farmácias, supermercados e hortifrutis (local para a venda de produtos provenientes de hortas) continuarão funcionando na capital fluminense e com recomendação para abertura 24 horas.

Também ficarão abertas, desde que sem aglomerações, padarias, pet-shops, postos de gasolina, e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos. Escritórios, indústrias e consultórios poderão ficar de portas abertas.

De acordo as medidas anunciadas pela prefeiutura, praças de alimentação de shoppings podem seguir abertas, com entrega delivery, e bares restaurantes só poderão funcionar com entrega de produtos.

As feiras de rua também podem funcionar, sem aglomerações, e barracas serão submetidas a um revezamento para aumentar o distanciamento entre as pessoas.