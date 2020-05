Crivella diz que expectativa é retomar atividades em junho: "Estaremos tranquilos"

"No sábado nós tivemos uma reunião em que nós temos que celebrar, porque nossa demanda em hospitais caiu muito, e a transmissão deve zerar nos próximos dias", afirmou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), afirmou que a expectativa de retomar atividades na capital fluminense a partir da próxima semana, no início de junho. De acordo com o chefe do Executivo municipal, o conselho científico criado para conduzir as medidas de combate ao coronavírus na capital fluminense estimou que a transmissão, que atualmente está em 0,3, estará zerada em alguns dias.

"No sábado nós tivemos uma reunião em que nós temos que celebrar, porque nossa demanda em hospitais caiu muito, e a transmissão deve zerar nos próximos dias. Nossa expectativa é retomar as atividades no início de junho. As curvas todas mostram que em mais alguns dias estaremos tranquilos, mas vamos manter o uso da máscara, lavagem das mãos. Nós não queremos a recaída, é claro que não será como os picos, mas se puder evitar é melhor", afirmou em entrevista a José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.

Segundo Crivella, a demanda nos transportes caiu em 70%, assim como o tráfego de automóveis nas ruas. "No retorno, a fiscalização vai ter que ser muito maior. Acho que até constar na lei de que nós vamos rever a concessão, porque a multa só não resolve. Vou reunir com os empresários quando a demanda subir e colocar a capacidade dentro do padrão, mas a medida tem que ter efeito na prática", complementou.

