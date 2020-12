Crivella entra com pedido de liberdade no STJ

Preso sob suspeita de participar de um esquema de corrupção no governo municipal, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, entrou com pedido de soltura no STJ. O relator do pedido é o ministro Antonio Saldanha Pinheiro edit

247 - A defesa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com pedido de liberdade.

Crivella foi preso pela manhã, acusado de participar de um esquema de corrupção no governo municipal, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

O relator do pedido é o ministro Antonio Saldanha Pinheiro. Na petição, os advogados de Crivella argumentam que o político aliado de Jair Bolsonaro não mais exercerá o cargo a partir do dia 1º de janeiro.

"Não há necessidade de manter o ora paciente preso. Muito melhor do que prender — leia-se: restringir, da maneira mais grave possível, um direito fundamental — é tutelar as liberdades públicas de modo a resguardar, a um só tempo, a integridade da persecução penal e as garantias individuais dos cidadãos", seguiu a defesa.

Crivella foi preso em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. Outras pessoas que seriam ligadas ao suposto esquema também são alvos de mandados de prisão, como o empresário e advogado Rafael Alves, que comandaria o pagamento de propina, de acordo com os investigadores. O irmão dele, Marcelo Alves, comandou por anos a Riotur, empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro.

O esquema de cobrança de propina passaria por contratos da Riotur, de acordo com as apurações. As investigações começaram em 2018 e o ponto de partida foi a delação de um doleiro.

