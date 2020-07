Crivella exonera controladora que apontou rombo recorde nas contas do Rio

Márcia Andréa, até então controladora-geral do Rio de Janeiro, apontou em 2019 um rombo estimado em R$ 4,24 bilhões nas contas do município edit

247 – A até então controladora-geral do Rio de Janeiro, Márcia Andréa dos Santos Peres, foi exonerada na manhã desta sexta-feira (17) por Marcelo Crivella. Márcia apontou um rombo estimado em R$ 4,24 bilhões nas contas do município. A reportagem é do jornal O Globo.

As contas de 2019, apresentadas pelo município em 15 de abril deste ano, fecharam com um rombo recorde, além das despesas com pessoal, que chegaram a 54,32% das receitas, superando o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade fiscal, de 54% apenas.

A exoneração da controladora-geral do Rio foi publicada no Diário Oficial do município. Os conselheiros já estavam certos de reprovar as contas de Crivella, pela primeira vez na história do tribunal, acrescenta a reportagem.

