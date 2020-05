Crivella promete tomógrafo em UPA da Rocinha, mas instala na Igreja Universal

Marcelo Crivella prometeu instalar na UPA da Rocinha um tomógrafo, com objetivo de ampliar a capacitação para se diagnosticar o coronavírus. Mas equipamento foi instalado em um estacionamento da Igreja Universal edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella, decidiu instalar um tomógrafo para atender a população da Rocinha, comunidade da Zona Sul. Mas o equipamento não foi instalado numa Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas no estacionamento da Igreja Universal. Crivella é primo de Edir Macedo e membro da igreja.

A Rocinha já registra 71 casos confirmados de coronavírus, sendo que oito pessoas morreram vítimas da contaminação.

De acordo com a própria Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente, o equipamento seria instalado no estacionamento da UPA da Rocinha, na Curva do “S”.

Em nota, a administração municipal afirmou que "o tomógrafo que está sendo montado no estacionamento da igreja é uma instalação provisória". Afirmou ainda que depois, os tomógrafos serão direcionados a unidades de saúde do município, em caráter permanente.

Questionada, a prefeitura disse também que o critério de escolha dos locais para montagem dos tomógrafos "levou em consideração a infraestrutura para instalação rápida dos equipamentos e a proximidade do metrô".

