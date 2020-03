Crivella rasteja por apoio de Bolsonaro, diz Mello Franco

O pânico da derrota nas urnas levou Marcelo Crivella a praticamente rastejar pelo apoio de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. É o que diz o jornalista Bernardo Mello Franco edit

247 - O pânico da derrota nas urnas levou Marcelo Crivella a praticamente rastejar pelo apoio de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. É o que diz o jornalista Bernardo Mello Franco.

Em sua coluna no jornal O Globo, Mello Franco afirma que "na sexta-feira, o bispo apelou aos céus para bajular o capitão. Em vídeo divulgado nas redes, pediu que “Deus dê forças ao nosso presidente” no embate com o Legislativo e o Judiciário."

O jornalista anda lembra: "Ministro da Pesca no governo Dilma Rousseff, Crivella reclamou da imprensa e tratou os ataques ao Congresso como “questões menores”. Sem corar, aproveitou para elogiar a “personalidade irradiante” de Bolsonaro."