Crivella recua e não tem mais prazo para retomar aulas para mais de 600 mil alunos

247 - A prefeitura do Rio de Janeiro recuou da medida que reabre as escolas municipais. Não há mais prazo para a reabertura das 1.542 unidades na capital, onde estudam 641.564 alunos. Pelo planejamento original, turmas do 5º ao 9º ano e 525 creches deveriam retomar as aulas no próximo dia 6. A expectativa é que as aulas, suspensas há quase quatro meses, só voltem, de maneira gradual, no fim de agosto ou no início de setembro. Ainda não existe um protocolo para as escolas garantirem a segurança de funcionários e estudantes.

A secretária municipal de Educação, Talma Suane, deverá formar nos próximos dias uma comissão para definir as normas.

"Não propomos retorno sem preparo. O comitê que constituiremos vai trabalhar em cima de evidências, sem restrição de direitos, com foco na segurança dos alunos, na adequação das estruturas e no plano pedagógico", disse a titular da pasta na segunda-feira (22) em audiência pública virtual na Câmara Municipal.

De acordo com o site da Covid-19, criada pelo governo federal, o estado do Rio de Janeiro tem 103.493 confirmações e 9.295 mortes provocadas pelo coronavírus. Em nível nacional são 1,1 milhão de casos e 53,8 mil casos.

