Crivella seria indicado para assumir ministério em troca de apoio a Lira

Preso sob acusação liderar uma organização criminosa que arrecadava propina, o prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, seria indicado pelo seu partido para assumir um ministério ou uma pasta no governo Jair Bolsonaro, após o Republicanos decidir apoiar o candidato do Planalto, Arthur Lira (PP-AL), à presidência da Câmara edit

247 - Preso sob acusação liderar uma organização criminosa que, segundo investigadores, pode ter recebido até R$ 50 milhões em propina, o prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), seria indicado pelo seu partido para assumir uma pasta do governo Jair Bolsonaro no início de 2021. Crivella era cotado para comandar o Ministério da Cidadania ou a Secretaria de Trabalho. De acordo com reportagem da CNN Brasil, fontes da Executivo nacional da sigla confirmaram a informação.

Foi dito a Crivella que ele teria um dos cargos, após o Republicanos retirar a candidatura do deputado federal Marcos Pereira (SP) à presidência da Câmara para apoiar o candidato do Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL). Em troca, a sigla do prefeito afastado assumiria um ministério ou uma pasta com status de ministério.

Ao comentar sobre a prisão do aliado, Bolsonaro criticou a imprensa e do Ministério Público (MP-RJ), que também havia denunciado o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito do inquérito sobre as "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

"O MP do Rio é uma festa lá, nunca apuraram nada, mas politicamente sempre apuram alguma coisa", disse Bolsonaro nesta quarta-feira (23), durante conversa com apoiadores em São Francisco do Sul (SC).

Crivella foi preso na terça-feira (22) e, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele deixou o presídio de Benfica, Zona Norte do Rio, nessa quarta, 23, para cumprir a prisão em regime domiciliar.

Antes de Crivella ir para casa, com tornozeleira eletrônica, a desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Grupo de Câmaras Criminais, expediu mandado de busca e apreensão para ser cumprido onde ele mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. A decisão pediu a retirada de computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone celular, terminais telefônicos fixos e smart TVs da residência antes de o chefe do Executivo municipal cumprir prisão domiciliar.

As investigações também apontaram ligações entre a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Foi identificada uma circulação atípica de quase R$ 6 bilhões na instituição religiosa entre maio de 2018 e abril de 2019.

O conhecimento liberta. Saiba mais