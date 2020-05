Cruzeiro é punido pela Fifa e vai começar Série B com menos seis pontos

O motivo da punição foi o não cumprimento da ordem de pagamento, emitida pela entidade este ano, referente à dívida do clube com o Al Wahda, clube dos Emirados Árabes, em uma transação envolvendo o volante Denilson edit

247 - O Fifa puniu o Cruzeiro, que vai começar a Série B com seis pontos negativos devido ao não cumprimento da ordem de pagamento, emitida pela entidade este ano, referente à dívida do clube com o Al Wahda, pelo empréstimo de seis meses do volante Denilson.

O clube mineiro tinha até esta segunda-feira (18) para realizar o pagamento dos 850 mil euros ao Al Wahda, em valor que beira os R$ 5 milhões na cotação atual.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o clube mineiro tentou negociar o parcelamento e até um adiamento diretamente com o clube dos Emirados Árabes, mas não teve sucesso.

