"Crypto Rio": Prefeitura quer lançar criptomoedas para projetos estratégicos da cidade

Apoie o 247

ICL

247 - A Prefeitura do Rio publicou nesta sexta-feira (14) decreto que cria um grupo de trabalho para propor ações relacionadas ao desenvolvimento do mercado de moedas digitais, as criptomoedas, "com o objetivo de impulsionar a economia carioca no universo cripto", segundo o texto. A capital fluminense pretende se tornar um hub nacional nesse mercado.

A Prefeitura vai lançar as "Crypto Rio", criptomoedas que poderão ajudar na ampliação de recursos para projetos estratégicos da cidade.

O grupo vai estudar formas de estimular o uso das moedas por meio de descontos ao contribuinte, como no pagamento do IPTU, por exemplo. Os especialistas irão avaliar, ainda, a possibilidade de o município fazer investimentos do Tesouro em criptomoedas.

PUBLICIDADE

O resultado dos estudos será divulgado pelo grupo de trabalho em 90 dias a contar da publicação do decreto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE