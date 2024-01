Cubano suspeito de assassinato de galerista permanece preso após decisão judicial

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu manter a prisão de Alejandro Triana Prevez, cubano de 30 anos apontado como principal suspeito no caso do assassinato do galerista norte-americano Brent Sikkema, ocorrido no Jardim Botânico, Zona Sul da capital fluminense.Alejandro foi detido na quinta-feira (18) em um posto de gasolina entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, e transferido para o Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (19). A juíza Priscilla Macuco Ferreira foi responsável pela decisão, após audiência de custódia realizada neste domingo, destaca o Metrópoles.

Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto em seu apartamento no Jardim Botânico na última segunda-feira (15). O galerista, sócio da galeria de arte Sikkema Jenkins & Co., em Nova York, foi assassinado com 18 facadas no tórax e no rosto. A Polícia Civil do Rio investiga se Alejandro Triana Prevez tinha alguma relação com o ex-marido da vítima, Daniel García Carrera, que enfrentava um processo de divórcio milionário com Sikkema. O norte-americano buscava reverter a decisão para manter contato com o filho.

