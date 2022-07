Cúpula do PSB aponta que Molon não será candidato ao Senado no RJ

Candidatura ameaçava aliança do PSB com o PT, que quer lançar André Ceciliano para senador edit

247 - O deputado Alessandro Molon (PSB), cuja insistência em disputar o Senado criou impasse na aliança entre PSB e PT no Rio de Janeiro, foi comunicado que não vai ser mais candidato na chapa encabeçada por Marcelo Freixo (PSB) ao governo fluminense, informou o Valor .

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, esteve no Rio nesta quarta-feira, 27, quando participou do lançamento da candidatura de Freixo no Hotel Nacional. Ele teria tratado da questão.

"Internamente, o PSB espera uma reação de Molon, que preside o partido no Rio de Janeiro, mas aposta que não há outra saída para evitar mais prejuízos à campanha de Freixo e desgastes em outros Estados com o PT. A assessoria de imprensa de Molon não confirmou o encontro ontem entre o parlamentar e Siqueira”, diz reportagem do Valor.

O PT quer André Ceciliano como candidato ao Senado na chapa de Freixo, que é apoiado pelos petistas.

“Fontes que integram a Executiva Nacional do PSB avaliam que o entendimento majoritário da cúpula partidária é de que é um risco muito elevado manter a candidatura de Molon”, informa o Valor.

