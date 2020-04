Curva de gráfico de casos da Covid-19 em SP cresce abaixo da média dos demais estados, declara governo

"A curva de São Paulo é inferior que a do Brasil", declarou João Doria em coletiva de imprensa, concordando com o secretário de Saúde do estado, para defender que o avanço dos casos de coronavírus em São Paulo é menor que na média do Brasil edit

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, divulgou um gráfico durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17) para evidenciar que a curva de propagação dos casos de coronavírus no estado é inferior à média do Brasil, comprovando a eficiência das medidas de isolamento social. A informação é do portal G1.

"Este gráfico mostra a incidência de casos no mundo. Na vertical, temos o número de casos e trabalhamos em escala exponencial, e, na horizontal, temos e os dias após o centésimo caso, que se deu aqui em São Paulo em 15 de março", disse Germann, durante uma coletiva de imprensa.

Gráfico mostra aumento de casos em São Paulo e no mundo (Photo: Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo)





O secretário estadual de Saúde reforçou que o número de casos confirmados da Covid-19 dobrava a cada dia no começo da epidemia dentro dos Estados Unidos, Brasil e Itália. Germann apontou a diferença entre o avanço da doença no estado de São Paulo e na média das demais unidades federativas do país.

"A curva de São Paulo é inferior que a do Brasil", acrescentou João Doria (PSDB), que decidiu prorrogar o isolamento social obrigatório até 10 de maio.

