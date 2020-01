CUT convoca ato em frente a Fiesp contra Bolsonaro

Bolsonaro estará num almoço na Fiesp nesta segunda-feira (3). “O ato é contra Bolsonaro, que comanda um governo que destrói os direitos, ameaça entregar as nossas estatais e a soberania do país", afirma o presidente da CUT, Sérgio Nobre edit

247 - A CUT realiza manifestação na próxima segunda-feira (3), em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), onde Jair Bolsonaro estará almoçando com o empresariado.

“O ato é contra Bolsonaro, que comanda um governo que destrói os direitos, ameaça entregar as nossas estatais e a soberania do país e é o principal responsável pelos mais de 13 milhões de desempregados do país”, afirma o presidente Sérgio Nobre, em vídeo publicado nas redes sociais em que convoca a população para participar.

