Cynara Menezes: Doria deve colocar suas barbas de molho

247 - A jornalista Cynara Menezes, editora do Socialista Morena, participou do programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (6) e fez um alerta ao governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB-SP). "Qualquer um que se coloque como adversário de Jair Bolsonaro pode ser alvo dessa nova Gestapo", disse a editora do Socialista Morena.

Ela refere-se à intensa influência de Jair Bolsonaro com os policiais militares .Em sua visão, “a qualquer momento os policiais podem se rebelar contra Doria”. “Ele que não coloque suas barbas de molho, pois já está se colocando como candidato a presidente em 2022. Melhor tomar cuidado com a gestapo da direita”, acrescentou.

No início de 2020, policiais militares bolsonaristas promoveram um motim no estado de Ceará, com claras intenções de desestruturar o governo de Camilo Santana, que é petista.

