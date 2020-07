Damous: atuação da Lava Jato com FBI é crime de traição à pátria

Um dos grandes combatentes das ilegalidades da Lava Jato, o ex-advogado Wadih Damous diz que procuradores do MPF "pisotearam a ordem jurídica e a soberania nacional" na cooperação com o FBI edit

247 - O ex-deputado Wadih Damous criticou a ilegalidade da atuação do Federal Bureau of Investigation (FBI) em território brasileiro, como mostrou reportagem da agência Pública e do Intercept Brasil nesta quarta-feira, 1.

"A Lava Jato operava com o FBI em território brasileiro. Isso é ilegal. É criminoso. Pisotearam a ordem jurídica e a soberania nacional. Essa turma de Curitiba traiu a pátria. Por essas e outras é que não querem permitir o acesso da PGR a seus arquivos. Eles têm muito a esconder", disse Damous pelo Twitter.

A reportagem mostra também que o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, admitiu que a Polícia Federal (PF) preferia tratar diretamente com os EUA um pedido de extradição de um suspeito da operação em vez de seguir as vias legais, sem passar pela Procuradoria Geral da República (PGR) nem pelo ministério da Justiça. Ele foi alertado pelo procurador Vladimir Aras. "A questão não é de conveniência. É de legalidade, Delta".

