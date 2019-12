Damous: silêncio de Moro é ensurdecedor

"O Ministério Público do Rio está chegando perto da verdade escondida pelo clã Bolsonaro acerca das 'rachadinhas', do assassinato de Marielle e as relações com a milícia. O silêncio de Sérgio Moro é ensurdecedor", criticou o ex-deputado Wadih Damous sobre a posição do ex-juiz da Lava Jato edit

247 - O ex-deputado Wadih Damous questionu nesta quinta-feira, 19, o silêncio do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, sobre a operação do Ministério Público do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro, investigado por suspeita de ter montado um esquema de "rachadinha" quando era deputado estadual do Rio.

"O Ministério Público do Rio está chegando perto da verdade escondida pelo clã Bolsonaro acerca das 'rachadinhas', do assassinato de Marielle e as relações com a milícia. O silêncio de Sérgio Moro é ensurdecedor", disse Damous pelo Twitter.

Além de não ter se manifestado sobre esquema das rachadinhas do clã Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro tem dito a interlocutores que não há nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).