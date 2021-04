Damous sobre conversa entre Bolsonaro e Kajuru: PGR não fará nada

247 - O ex-deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) alertou no Twitter para uam eventual omissão da Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, sobre o crime de responsabilidade cometido por Jair Bolsonaro, que, segundo conversa gravada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), revelou a intenção de interferir no trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia. Aras foi indicado por Bolsonaro para a PGR sem estar na lista tríplice do Ministério Público.

"Mais um crime de responsabilidade praticado por Bolsonaro, dessa vez em cumplicidade com um Senador: Jorge Kajuru. Ambos estão tramando contra o Legislativo e o Judiciário. O que fará o Procurador Geral da República? Respondo: nada", escreveu o ex-parlamentar, que também presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ).

De acordo com o diálogo gravado por Kajuru, Bolsonaro pediu impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e manifestou a intenção de ampliar o trabalho da CPI com o objetivo de perseguir tanto governadores como prefeitos.

Após a divulgação da conversa, Bolsonaro resolveu atacar a esquerda e chefes de executivos estaduais. "Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores", disse. "Pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade e ... prepare-se".

O ministro do STF Marco Aurélio Mello afirmou que a conversa entre Bolsonaro e Kajuru deixou os integrantes da Corte "perplexos".

Randolfe Rodrigues

O senador Jorge Kajuru também afirmou que, na conversa, Bolsonaro disse ter a intenção de partir "para a porrada" contra o senador Randolfe Rodrigues, crítico do governo.

O parlamentar da Rede-AP rebateu Bolsonaro. "A violência costuma ser uma saída para os covardes que têm muito a esconder", disse Rodrigues.

Conselho de Ética

O senador Flávio Bolsonaro informou que ingressará com uma representação contra Kajuru no Conselho de ética do Senado. O parlamentar do Republicanos-RJ deverá alegar que Kajuru precisa ser punido por quebra de decoro parlamentar, por ter tornado pública uma conversa mantida com Jair Bolsonaro.

