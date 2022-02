Daniel Cara sobre disputa em SP: temos uma chance na mão, só não podemos deixar escapá-la para o bolsonarismo

Apoie o 247

247 - Professor da USP, Daniel Cara defendeu na TV 247 a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo, em meio a negociações entre PT e PSB, que quer lançar o ex-governador Márcio França ao cargo.

“A gente precisa ter a compreensão de que o Haddad precisa ganhar corpo no primeiro turno, porque no segundo é muito difícil em São Paulo, e a máquina do PSDB vai operar em favor do Tarcísio [de Freitas, ministro e candidato de Jair Bolsonaro]”, afirmou.

“São Paulo é decisivo. A campanha tem que começar anteontem. Cada vez fica mais evidente que a esquerda vai se unir em torno da candidatura do Haddad e acredito que o Haddad já tem que fazer como o Lula e sair mais a campo. A gente tem uma chance na mão, só não podemos deixá-la escapar para o bolsonarismo”, declarou Cara.

