Daniel Silveira diz que pretende disputar uma vaga no Senado

"Nada me impede, por mais que manobrem o Direito aqui no Brasil", disse o parlamentar, mesmo após ter sido condenado pelo STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) afirmou que pretende disputar uma vaga para senador, mesmo após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 20, após fazer ataques a ministros da Corte, no primeiro semestre do ano passado. "Nada me impede, por mais que manobrem o Direito aqui no Brasil. Até o presente momento eu venho candidato ao Senado", disse o parlamentar em entrevista à Jovem Pan.

O deputado, ex-PSL e ex-União Brasil, também comentou sobre a legenda petebista. "O PTB tem amplitude conservadora e estamos tentando transformar de um partido muito grande. Acho bom este multipartidarismo. Não adianta contemplar um e ter a mesma história se repetindo de 2018 pra cá, com traições em sequência".

Este ano estará em jogo apenas uma vaga para o Senado. Na sexta-feira (29), o senador Romário (PL-RJ) disse que ele mesmo é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) no Rio, e não Silveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Investigações

O parlamentar do PTB-RJ foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão. Silveira também está sendo investigado em um inquérito sobre a tornozeleira eletrônica, pois a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) informou ao Supremo que o equipamento dele está descarregado desde o dia 17 de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE