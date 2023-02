Daniel Silveira é levado para Bangu 8, penitenciária onde está Roberto Jefferson

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), preso pela Polícia Federal, na última quinta-feira (2), foi transferido para o presídio Bangu 8, após passar quase uma semana em Benfica. As duas penitenciárias ficam no estado do Rio de Janeiro.

O petebista cumpre prisão preventiva no mesmo presídio onde estão Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio, e o também ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ), de acordo com o portal Uol.

Silveira foi detido na última quinta-feira (2) pela pela Polícia Federal em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por descumprir medidas cautelares. Ministros do STF haviam multado Silveira por pelo menos três vezes por descumprimento de decisões anteriores. O total das penalizações chegaram a R$ 645 mil.

O STF determinou a prisão, a perda do mandato de Silveira e a suspensão de dos direitos políticos do bolsonarista enquanto durarem os efeitos da condenação.

O parlamentar havia sido preso em fevereiro de 2021 por agressões verbais contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 20 de abril daquele ano, o ex-deputado foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão, mas Jair Bolsonaro (PL) concedeu ao parlamentar um indulto presidencial, perdoando a pena.

Veja um trecho do vídeo que gerou o processo contra o ex-deputado do PTB-RJ: "Por várias e várias vezes já te imaginei (Fachin) levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí. Quantas vezes eu imaginei você, na rua levando uma surra. O que você vai falar? Que eu tô fomentando a violência? Não, só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime, você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após a refeição, não é crime", disse.

O conteúdo do vídeo foi removido por violações de Termos de Serviços do Youtube.

De acordo com André Queiroz, advogado de Silveira, "é um sentimento de indignação da família e de toda a sociedade, independente do posicionamento político do Daniel". "As decisões judiciais e do STF precisam ser respeitadas, mas a família está consternada com a prisão".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.