Daniel Silveira reafirma candidatura ao Senado e critica Romário

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) reafirmou que será disputará uma vaga no Senado pelo estado do Rio de Janeiro e criticou o senador Romário (PL-RJ).

"Ele não é e nunca foi bolsonarista. Pelo contrário, votava contra e nunca mencionou o presidente. Agora quer dizer que é apoiador fiel. Não é, isso é uma inverdade", afirmou Silveira em entrevista à Jovem Pan.

O ex-jogador havia dito, no final de abril, que ele mesmo é o candidato de Bolsonaro no Rio e não o petebista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 20 do mês passado, Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 20 a oito anos de prisão após divulgar um vídeo, no começo do ano passado, em que fez ameaças ao STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE