Daniel Silveira sobre o 7 de Setembro: 'se tiver que elevar o tom, eleva'

247 - Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) confirmou que participará dos atos de 7 de setembro na cidade do Rio de Janeiro (RJ). "Não tem como controlar a massa. Num momento em que as pessoas querem mudança, elas pedem. No tom que tiver de ser. Tem um ditado antigo que diz: 'situações extremas requerem medidas extremas'. Ou seja, se a situação é extrema e tiver que elevar o tom, eleva", disse.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta segunda-feira (29), o parlamentar afirmou que "não tem essa conversa, não", após ser questionado se Bolsonaro disse para aliados não fazerem ataques ao Poder Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o parlamentar, em abril deste ano, após ele divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

Bolsonaro fez acusações sem provas ao dizer que o sistema eleitoral brasileiro não tem segurança contra fraudes. Ele defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas). Partidos de oposição denunciaram que o ocupante do Planalto pode tentar uma se for derrotado em outubro.

