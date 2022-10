Daniela do Waguinho, Pazuello e Talíria Petrone são os mais votados no Rio; veja lista dos deputados eleitos

Daniela do Waguinho (União Brasil) foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, com 213.706 votos edit

247 - Daniela do Waguinho (União Brasil) foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, com 213.706 votos. Ela é seguida pelo ex-ministro Eduardo Pazuello (PL), com 205.324 votos, e por Taliria Petrone (PSOL), que ficou com 198.548 votos.

Veja a lista de deputados federais eleitos no RJ:

Daniela do Waguinho (União Brasil): 213.706 votos

General Pazuello (PL): 205.324 votos

Taliria Petrone (PSOL): 198.548 votos

Doutor Luizinho (PP): 190.071 votos

Altineu Cortes (PL): 167.512 votos

Tarcísio Motta (PSOL): 159.928 votos

Otoni De Paula (MDB): 158.507 votos

Lindbergh Farias (PT): 152.219 votos

Gutemberg Reis (MDB): 133.612 votos

Helio Fernando Barbosa Lopes (PL): 132.986 votos

Soraya Santos (PL): 130.379 votos

Chico Alencar (PSOL): 115.023 votos

Carlos Jordy (PL): 114.587 votos

Benedita Da Silva (PT): 113.831 votos

Washington Quaquá (PT): 113.282 votos

Marcelo Crivella (Republicanos): 110.450 votos

Aureo Ribeiro (Solidariedade): 103.321 votos

Daniel Soranz (PSD): 98.784 votos

Roberto Monteiro Pai (PL): 94.221 votos

Max (PROS): 89.507 votos

Luciano Vieira (PL): 84.942 votos

Jandira Feghali (PCdoB): 84.054 votos

Glauber Braga (PSOL): 78.048 votos

Chiquinho Brazão (União Brasil): 77.367 votos

Pedro Paulo (PSD): 76.828 votos

Rosangela Gomes (Republicanos): 76.292 votos

Dani Cunha (União Brasil): 75.810 votos

Marcelo Queiroz (PP): 73.728 votos

Bandeira De Mello (PSB): 72.725 votos

Juninho Do Pneu (União Brasil): 70.660 votos

Luiz Lima (PL): 69.088 votos

Sóstenes Cavalcante (PL): 65.443 votos

Marcos Tavares (PDT): 62.086 votos

Jorge Braz (Republicanos): 59.201 votos

Delegado Ramagem (PL): 59.170 votos

Pastor Henrique Vieira (PSOL): 53.933 votos

Chris Tonietto (PL): 52.583 votos

Hugo Leal (PSD): 50.067 votos

Julio Lopes (PP): 50.019 votos

Murillo Gouvea (União Brasil): 49.921 votos

Laura Carneiro (PSD): 48.073 votos

Marcos RR Soares (União Brasil): 43.533 votos

Dimas Gadelha (PT): 41.238 votos

Bebeto (PTB): 41.075 votos

Reimont (PT): 39.325 votos

Sargento Portugal (Podemos): 33.368 votos

