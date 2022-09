Datafolha aponta Zema com 53% contra 25% de Kalil em MG

O atual governador e candidato à reeleição pelo partido Novo, Romeu Zema, também venceria no segundo turno, segundo levantamento edit

247 - O atual governador e candidato à reeleição pelo partido Novo, Romeu Zema, lidera a disputa no primeiro turno com 53% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 25%, segunda pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo" e divulgada nesta quinta-feira, 15.

A pesquisa ouviu 1.212 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 62 cidades mineiras e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03417/2022.

Em seguida, aparecem Carlos Viana (PL), com 5%; e Vanessa Portugal (PSTU), Cabo Tristão (PMB), Marcus Pestana (PSDB) e Renata Regina (PCB), com 1%. A candidata Indira Xavier (Unidade Popular) não foi citada. As candidatas Lorene Figueiredo (PSOL) e Lourdes Francisco (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e 7% não sabe.

Apesar de Zema ganhar no 1º turno, a pesquisa calculou um eventual segundo turno contra Kalil. Ele continua vencendo – por 60% e 33%. Brancos e nulos somariam 4%, e 3% não saberiam.

