Datafolha: empresários preferem Haddad a Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro

Revista Fórum - O ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), é o candidato ao governo de São Paulo com maior apoio entre os empresários. Com 25% das intenções de voto neste segmento, o petista supera o apoio do empresariado ao candidato de Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que soma 23%. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (7),

O levantamento aponta que Haddad lidera a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, com 29% das intenções de voto. Ele é seguido por Márcio França (PSB), que tem 20%, Tarcísio de Freitas, com 10% e pelo atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com índice de 6%.

O maior apoio a Haddad, que é ex-ministro da Educação, vem dos estudantes: de 46% a 52% deste segmento afirma que votará no petista. O político do PT também registra bom desempenho entre os mais ricos (pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos): 44%. Este universo, no entanto, representa apenas 3% do eleitorado que participou da pesquisa.

Entre outros recortes de destaque, há o de que Haddad é o mais conhecido do eleitorado paulista entre todos os candidatos. 94% dos entrevistados afirmaram que conhecem o petista, enquanto 37% declararam que o conhecem muito bem. Márcio França, por sua vez, é conhecido por 74% da população, enquanto Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia registram índice de 38% cada.

