Datafolha: governo Cláudio Castro, no Rio, tem aprovação de 18%

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira (6), apontou que 18% dos entrevistados aprovam a gestão de Cláudio Castro (PL) no governo do Rio. A administração é considerada ruim ou péssima por 25%. Os dados mostraram que 44% consideram o governo regular e 13% dos entrevistados não responderam.

Os números apontaram que, nas intenções de voto, o governador tem 18%, atrás do primeiro colocado, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ).

O levantamento foi realizado entre terça-feira (5) e esta quinta, com 1.218 eleitores no estado. A margem de erro de três pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ- 05998/2022.

