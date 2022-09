Datafolha para o Senado em Minas: Cleitinho lidera disputa com 40% dos votos válidos

O candidato do PSC tem mais de 10 pontos percentuais de vantagem para o segundo colocado, Alexandre Silveira, na disputa por uma vaga de senador entre os eleitores mineiros edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (29), encomendada pela Globo e pela "Folha de S.Paulo", mostrou Cleitinho (PSC) em primeiro lugar com 40% dos votos válidos, na disputa para o Senado em Minas Gerais. Na segunda posição ficou Alexandre Silveira (PSD), com 27%. O candidato do PSC tinha 37% na pesquisa anterior, de 22/09, e o seu adversário, 24%.

Marcelo Aro (PP) conseguiu 19%, na terceira posição (eram 18%). Sara Azevedo (PSOL) teve 4% (eram 7%). O Pastor Altamiro Alves (PTB) e Bruno Miranda (PDT) pontuaram 4% cada. Os dois tinham 5% na pesquisa anterior.

Segundo as estatísticas, outras três candidaturas somaram 1% cada.

Nos votos totais, Cleitinho (PSC) teve 26% (20% na pesquisa anterior). Silveira conseguiu 17% (eram 13%), Aro, 12% (eram 10%), e Miranda, 3% (eram 3%).

Sara Azevedo e o pastor ficaram com 2% cada. Ela tinha 4% na pesquisa anterior e ele, 3%. Brancos, nulos e os que disseram não votar em candidato algum somaram 14% (eram 17%). Não souberam responder, 22% (eram 28%).

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 81 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09084/2022.

