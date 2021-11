Datena anuncia desfiliação do PSL e filiação no PSD

Apoie o 247

247 - O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta terça-feira (20) que decidiu deixar o PSL e ingressar no PSD. Amanhã, ele assina a ficha de filiação no partido de Gilberto Kassab, autor do convite para ele migrar de legenda. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Datena desistiu não só do PSL, que está em vias de tornar-se União Brasil, resultado da fusão com o DEM. Mas também do cargo que disputará. Deixa de ser pré-candidato à Presidência da República. Acertou com Kassab que disputará o Senado em São Paulo.

Quando ingressou no PSL, em julho, Datena foi convidado a disputar a Presidência. Com a fusão do partido com o DEM, mudou o jogo de forças. O União Brasil não tem candidato a presidente cravado: tanto pode ser Luiz Henrique Mandetta, como poderia ser Datena, ou mesmo a legenda indicar o vice de uma coligação.

