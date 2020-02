Datena descarta Bolsonaro e admite ser vice de Bruno Covas

O jornalista José Luiz Datena disse que seu compromisso é com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), “que é um cara que desenvolvi uma amizade muito rápida. Ele é um bom cara. Nós não avançamos, mas é uma possibilidade. A maior probabilidade é de que eu saia candidato pelo MDB. Vou me filiar após o carnaval” edit

247 - O jornalista José Luiz Datena destacou Jair Bolsonaro e admitiu que pode ser vice do prefeito Bruno Covas (PSDB) apoiado pelo governador João Doria (PSDB) nas próximas eleições. “Eu já tive um contato com ele (Bolsonaro) dizendo que ele está completamente liberado de me apoiar. Ele pode apoiar outra pessoa. Ele está liberado disso”, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

“É difícil eu não sair candidato a alguma coisa em São Paulo. Por isso a possibilidade de vice. Eu nunca estive tão próximo de ser candidato.”