Datena desiste de candidatura nas eleições municipais

"Eu ainda vou entrar para a política! Ainda vou ficar frente a frente com esses caras que estão lá", prometeu o apresentador do Brasil Urgente

247 - O apresentador José Luiz Datena anunciou nesta terça-feira, 11, que não irá disputar um cargo eletivo nas eleições municipais na cidade de São Paulo.

Apresentador do programa Brasil Urgente, Datena disse que resolveu permanecer na Band após um pedido da emissora. Segundo ele, a ideia para 2020 era concorrer a prefeito pelo MDB ou ser vice na campanha de Bruno Covas (PSDB).

"Resolvi fazer (com o maior prazer e carinho) o que a Band me pediu, depois de quase 30 anos de casa. Eu tinha que escolher entre os políticos e a família Saad. Escolhi minha casa. Preferi a história da Bandeirantes", disse ele em seu blog.

Datena disse que ainda irá disputar um mandato eletivo após o pleito deste ano. "Eu ainda vou entrar para a política! Ainda vou ficar frente a frente com esses caras que estão lá. Só estando no campo deles para fazer alguma coisa para mudar. E já adianto que o presidente do partido me ofereceu bons projetos para as próximas eleições. Me aguardem. Na próxima eu vou", afirmou.

Assista a fala do apresentador sobre o assunto:

