Datena diz que candidatura está "quase descartada"; será a terceira desistência

O apresentador José Luiz Datena anunciou que sua eventual candidatura à Prefeitura de São Paulo está "quase descartada". Ele esteve Internado no Sirio Libanês depois de colocar cinco stents no coração, que qualificou de "uma trombada"

O apresentador José Luiz Datena anunciou que sua eventual candidatura à Prefeitura de São Paulo está "quase descartada". Confirmada sua desistência, será a terceira vez que terá anunciado candidaturas que acabaram não se concretizando.

A primeira desistência de Datena foi em 2016. No ano anterior, filiara-se ao PP com a intenção de ser candidato a prefeito; desistiu. Em 2018, chegou a anunciar que seria candidato ao Senado pelo DEM e acabou refugando.

Ele esteve Internado no Sirio Libanês depois de colocar cinco stents no coração, que qualificou de "uma trombada", informa Mônica Bergamo. Ficou num quarto em frente ao do prefeito paulistano Bruno Covas, em tratamento de seu câncer na cárdia, entre estômago e esôfago.

“Já tirei um tumor do pâncreas. Mas esta intervenção no coração deixa a gente estranho”, disse o apresentador.