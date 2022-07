Datena é multado em R$ 5 mil por fazer propaganda eleitoral antecipada

A Justiça de São Paulo entendeu que uma postagem do apresentador em rede social continha pedido de voto explícito e fora do prazo autorizado edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O apresentador José Luiz Datena foi multado nesta quinta-feira, 14, por fazer propaganda eleitoral antecipada. A Justiça de São Paulo condenou Datena a pagar R$ 5 mil por entender que uma postagem do apresentador em rede social continha pedido de voto explícito e fora do prazo autorizado.

Datena está filiado ao PSC, mas desistiu de concorrer ao Senado por São Paulo. Ele integraria a chapa de Tarcísio de Freitas, o candidato bolsonarista no estado.

A ação foi movida pelo Ministério Público Eleitoral no dia 29 de junho. Na postagem em questão, feita no dia 4 de junho no Facebook, Datena reafirmava a pré-candidatura ao Senado e dizia que seria eleito junto de Tarcísio.

