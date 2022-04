Datena é vaiado por bolsonaristas em evento com Tarcísio: 'Comunista' (vídeo)

Apoie o 247

247- O apresentador José Luiz Datena, pré-candidato ao Senado pelo PSC, foi vaiado por bolsonaristas em um evento promovido justamente por aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL). A reportagem é do portal Splash.

Datena acompanhou o ex-ministro de Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos-SP), realizado ontem em Rio Preto, no interior do estado, mas ao ser anunciado o comunicador foi hostilizado pelo público presente e chamado de "comunista".

Datena foi vaiado no evento de Tarcisio Freitas e chamado de comunista 🤣🤣🤣grande dia,minha semana está começando bem pic.twitter.com/StK8eFRvMl CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 11, 2022

O evento que contou com a presença de Datena e Tarcísio, foi organizado pelo Republicanos para tentar alavancar a candidatura dos dois ao Senado e ao governo estadual, respectivamente.

No Instagram, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, postou fotos do evento e disse que o encontro foi "o termômetro inicial de tudo que pretendemos mostrar". No entanto, ele ignorou as vaias dirigidas ao apresentador do "Brasil Urgente".

