Datena será o candidato do PDT à Prefeitura de São Paulo, diz Carlos Lupi

247 - O apresentador José Luiz Datena deverá disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024 pelo PDT. "O Datena se filiou há meses atrás, colocando seu nome à disposição para ser o candidato a prefeito pelo PDT. Ficamos bastante felizes e empolgados com esta decisão. Irá fortalecer o nosso partido e nossa causa, pois é um homem comprometido com as causas populares”, disse o presidente da legenda ao Estadão Conteúdo.

No ano passado, Datena chegou a afirmar que sairia candidato ao Senado, mas acabou abandonando o projeto político em outubro. Na ocasião, ele afirmou que deixou a disputa em função da atuação de “grupos radicais”.

“Em 2022, o anúncio da candidatura de Datena se deu quando ele era filiado ao União Brasil. No entanto, o apresentador acabou deixando o partido de Luciano Bivar e se filiou ao PSC. Ele chegou a despontar como favorito à cadeira do Senado por São Paulo”, ressalta a reportagem.

