David Uip apresenta sintomas de coronavírus e entra em isolamento domiciliar

David Uip é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo e realizou teste para Covid-19 na manhã desta segunda edit

247 - O médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, David Uip, realizou teste para Covid-19, doença causada pelo coronavírus, na manhã desta segunda-feira (23) em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com Mônica Bergamo, da Folha, Uip apresenta febre e tosse e permanece em isolamento em casa, na Zona Oeste da capital paulista.

David Uip lidera, a convite do governador João Doria, um grupo de 12 especialistas em saúde responsáveis por monitorar o cenário epidemiológico do coronavírus no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.