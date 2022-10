De churrasco ao 14º salário, patrões bolsonaristas fazem ofertas ilegais a funcionários se Bolsonaro vencer a eleição

Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais já abriu 300 investigações para apurar denúncias de assédio eleitoral por parte de empregadores no estado edit

247 - A lista de ofertas ilegais de patrões bolsonaristas para convencer seus funcionários a votar em Bolsonaro vai da folga ou 14º salário. Também são oferecidos aos trabalhadores churrasco, cesta básica, um pernil para cada empregado, boi no rolete e até sorteio de dinheiro. Todas essas "benesses" só serão “pagas” caso o candidato Jair Bolsonaro (PL) vença as eleições. Do contrário, as punições em caso de derrota também serão aplicadas com demissão, corte de vagas, transferências de cidade ou até o fechamento da empresa. As informações são do Repórter Brasil .

De acordo com a reportagem, até esta terça-feira (25), o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) já abriu 300 investigações para apurar denúncias de assédio eleitoral por parte de empregadores no estado, o que representa 26% das 1.134 denúncias no país.

Entre os casos denunciados, está o do dono de um dos escritórios mais importantes de Minas Gerais, o Marcelo Tostes Advogados Associados. Ainda de acordo com a reportagem, Tostes, em uma reunião com cerca de 300 profissionais, teria cobrado “consciência” dos presentes para que votassem em Bolsonaro.

Segundo maior colégio eleitoral do país, com 16 milhões de eleitores, Minas é apontado como estado-chave para a eleição presidencial, sendo um dos principais palcos do embate entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta reta final de campanha.

Se comprovado o crime eleitoral, a prática pode render multa e até prisão do patrão.

