Witzel tenta definir adiamento de contas de água, luz e gás no Rio

Governador do Rio de Janeiro se reúne com empresas e concessionárias de serviços públicos para pedir que adiem o vencimento de contas por ao menos 60 dias. Pela primeira vez ele apareceu em público de máscara, assim como sua equipe edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tenta negociar com diversas empresas e concessionárias de serviços públicos do Estado o adiamento da cobrança de contas durante o período de quarentena por conta da pandemia de coronavírus.

Witzel postou nas redes sociais uma foto de máscara - assim como sua equipe - em reunião com essas empresas. Ele pede que as concessionárias adiem o vencimento de contas por pelo menos 60 dias.

“O governador Wilson Witzel se reuniu nesta segunda (23) com representantes da Cedae, Light, Naturgy, ProLagos, Procon e empresas de telefonia e de serviços móveis celular e pessoal, em função da crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus no Rio”, diz a postagem no Twitter.