De olho em 2022, Doria tenta atrair Sérgio Moro

Com vistas para a eleição presidencial de 2022, o governador de São Paulo tenta atrair o ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo STF por causa da parcialidade contra o ex-presidente Lula edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tenta o ex-juiz Sérgio Moro para eventualmente integrar o projeto tucano de disputar a presidência da República em 2022. A informação foi publicada pela coluna de Eliane Cantanhêde, no jornal O Estado de S.Paulo.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal por causa da parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Moro tem até o dia 31 deste mês para decidir se deixa a consultoria Alvarez & Marsal (A&M) ou não.

O chefe do executivo paulista levou para seu governo seis ex-ministros do governo Michel Temer, como Henrique Meirelles, da Fazenda. Também levou o seu vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, do DEM para o PSDB.

Doria acolheu o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ) numa secretaria com dupla personalidade, econômica e política. Maia integrou o DEM e atualmente está sem partido,

O governador também convidou para a Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), que indicou seu ex-braço direito, João Gabbardo.

