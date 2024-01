De olho na eleição, Paes atrai Republicanos, mas resistência religiosa compromete aliança

Pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes busca apoio do Republicanos, mas setor vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus, liderado por Crivella, mantém distanciamento edit

247 - Na corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro, o atual prefeito, Eduardo Paes, enfrenta desafios em consolidar o apoio do partido Republicanos. Apesar da aliança formalizada com o presidente estadual da legenda, Waguinho, ligado à Universal do Reino de Deus, a ala religiosa do partido, que inclui figuras como o ex-prefeito Marcelo Crivella, resiste ao acordo, destaca o jornal O Globo.

A aproximação de Paes com o Republicanos visava fortalecer sua candidatura à reeleição. No entanto, a influência da Igreja Universal do Reino de Deus no partido adiciona complexidade à dinâmica política. O ex-prefeito Crivella, membro destacado da igreja, rivalizou com Paes no segundo turno da eleição de 2020, tornando a aliança um terreno delicado.

Embora o acordo tenha sido costurado com o presidente estadual do partido, Waguinho, que foi recompensado com a nomeação de Chiquinho Brazão para comandar a Secretaria de Ação Comunitária, a resistência por parte da ala evangélica ligada à Universal persiste. Paes, ciente da dificuldade em conquistar o apoio integral da Igreja, concentra-se em evitar uma oposição ativa.

A divisão no Republicanos é evidente na Câmara dos Vereadores, com parlamentares alinhados ao prefeito, outros ligados à ala evangélica, e alguns alinhados aos interesses de Jair Bolsonaro. A expectativa de Paes é que, pelo menos, a ala evangélica não se oponha diretamente a ele, considerando a hostilidade enfrentada durante a campanha de 2020.

