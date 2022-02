De olho nos católicos, Moro visita Convento da Penha, mas religiosos apagam publicação no Instagram

Sergio Moro visitou o Convento da Penha, em Vitória, no último sábado. Franciscanos publicaram fotos com ex-juiz e apagaram a seguir edit

247 com Metrópoles - O ex-juiz declarado suspeito pelo STF e pré-candidato do Podemos à Presidência, visitou no último sábado (12) o Convento da Penha, um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, fundado em 1558, em Vila Velha, no Espírito Santo (ES).

Moro foi recebido no Convento da Penha por frei Djalmo, Guardião e Reitor do santuário e a visita durou cerca de 40 minutos.

No entanto, algumas horas após ter publicado post sobre o encontro no Instagram, a direção do Convento da Penha apagou a publicação.

