De saída do governo, PSDB chantageia professores na escolha das aulas para 2023

Fernando Cássio, Carta Capital - Nalva é professora de Filosofia. Trabalha na rede estadual de São Paulo desde 1989, atuando há 16 anos numa mesma escola, no bairro paulistano de Pinheiros. Mestra e doutora em Filosofia e Educação, ela também leciona em uma universidade prestigiada no bairro das Perdizes, desenvolve pesquisas em Ensino de Filosofia e participa regularmente de conferências da área. Em razão de sua carreira como professora universitária e pesquisadora, essa profissional experiente poderia ter abandonado a sala de aula na escola pública. Mas optou por manter uma jornada reduzida – para a sorte de estudantes e do ensino de Filosofia na rede estadual.

Ocorre que Nalva e os outros 152 mil docentes da rede estadual paulista foram surpreendidos por uma mudança nas regras de atribuição das aulas para 2023 por parte da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Agora, aqueles docentes com jornada de 32 horas em sala de aula têm prioridade na escolha das aulas. Isso significa que professores efetivos mais experientes e com formação mais sólida, mas que tenham a chamada “jornada básica” de 20 horas semanais, correm o risco de ficar sem aulas nas escolas em que lecionam há anos e com as quais têm estreitos vínculos profissionais e afetivos.

Antes dessa mudança, a priorização para a escolha das aulas nas escolas se baseava numa pontuação que levava em conta, nesta ordem: 1) tempo de serviço na rede estadual e na escola; 2) titulação. Professores como Nalva – concursados, altamente titulados e com longos anos de serviços de qualidade prestados à educação paulista e a uma mesma escola – tinham prioridade na escolha das aulas em suas respectivas comunidades escolares. Nalva, portanto, era a professora de Filosofia titular de sua escola.

