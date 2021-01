De verde e amarelo, manifestantes pedem "Fora Bolsonaro" em São Paulo (vídeo)

247 - Após carreatas nacionais no sábado (23) pelo impeachment de Jair Bolsonaro, moradores de São Paulo voltaram ocupar a Avenida Paulista e outras regiões de São Paulo com seus carros para pedir o "Fora Bolsonaro". O grupo critica a atuação do governo federal durante a pandemia de Covid-19, exigindo também a demissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

A carreata deste domingo (24) foi organizada pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e pelo Vem pra Rua. A concentração ocorreu na praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou do ato.

'É hora de mostrar nossa revolta contra o maior estelionato eleitoral da história', diz o MBL. O Vem pra Rua lembra dos mortos pela Covid-19 sob a gestão do governo Bolsonaro. “Depois de 210 mil mortos, ainda tem gente condescendente com o governo, como se fosse uma questão de evitar novos erros daqui pra frente. Bolsonaro escolheu enfrentar a pandemia desta maneira. Agora, é hora de ser responsabilizado, bebê”.

