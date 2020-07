Defensoria de SP pede liberdade para 3 mil idosos presos vivendo em condições precárias SP

247 - A Defensoria Pública de SP impetrou no STF um habeas corpus coletivo solicitando a liberdade de 3.089 idosos presos.

De acordo com o órgão, esses idosos vivem em condições precárias. Há distribuição insuficiente ou inexistente de itens de higiene, falta de profissionais de saúde, ausência de água aquecida para banho e outros problemas nas penitenciárias, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

A Defensoria constatou em penitenciária na cidade de Sorocaba a existência de mais de um terço dos detentos em contato com a Covid-19. De acordo com o órgão, as celas não tinham ventilação ou luminosidade, o que eleva o risco de contágio pelo coronavírus.

“Pessoas são submetidas a condições torturantes durante as 24 horas do dia, obrigadas a se amontoarem pelo chão do banheiro para dormir”, diz o documento da Defensoria Pública.

