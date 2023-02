Defesa Civil: litoral norte de SP tem mais de 3,5 mil desabrigados ou desalojados

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Integração informou nesta quinta-feira (23) que, de acordo com números divulgados pela Defesa Civil nacional, 3.545 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no litoral norte de São Paulo por causa das chuvas deste fim de semana. São 1.815 desabrigados, que precisam do Poder Público para ajudá-los a ter uma moradia, e 1.730 desalojados (perderam suas casas, mas conseguiram morar com algum parente ou amigo).

Pelo menos 49 pessoas morreram no estado de São Paulo desde o último fim de semana. O município de São Sebastião, o mais afetado pelas chuvas, tem 1.528 desabrigados e acolhidos em 21 abrigos municipais. Pelo menos 1.000 pessoas ficaram desalojadas, de acordo com o portal G1.

Em Bertioga, 25 desabrigados foram acolhidos em uma escola. Há 670 desalojados na cidade.

Em Guarujá são 215 desabrigados, que foram acolhidos em uma escola e em um centro esportivo

Ubatuba tem 60 desalojados. Caraguatatuba tem 47 desabrigados e acolhidos em um centro esportivo e em um instituto.

Governo federal

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a liberação de R$ 7 milhões para ações da Defesa Civil em São Sebastião.

O governo federal antecipação de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para moradores da região. Também foi anunciado o envio de 75 toneladas de suprimentos por meio de 1,5 mil militares.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.