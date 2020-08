Defesa da família do pastor Anderson do Carmo pede afastamento de Flordelis da Câmara

De acordo com o advogado Ângelo Máximo, que defende a família do pastor Anderson do Carmo, a permanência da deputada Flordelis (PSD-RJ) pode trazer impasses na chamada "instrução criminal" do processo. A parlamentar é suspeita de ser mandante do assassinato do marido edit

247 - O advogado Ângelo Máximo, que defende a família do pastor Anderson do Carmo, assassinado em 2019, recorreu à Justiça para pedir o afastamento do cargo da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), suspeita de ser a mandante do crime. A petição foi encaminhada para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no dia 27. De acordo com a defesa, sua permanência na Câmara dos Deputados pode trazer impasses na chamada "instrução criminal" do processo. O relato foi publicado no jornal Extra.

"Acreditando nesta casa Legislativa, acredito que Vossa Excelência, na posse de toda a documentação que lhe encaminho, tomará todas as medidas enérgicas e necessárias no sentido de afastar a deputada federal Flordelis dos Santos de Souza do cargo de parlamentar dessa casa Legislativa retirando assim o véu de imunidade parlamentar e permitindo que as investigações sigam o curso normal em momento em que não somente o país como a democracia necessitam de credibilidade", disse.

De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

A parlamentar também teria oferecido "sexualmente" a pastores estrangeiros uma filha afetiva dela com o pastor Anderson do Carmo.

