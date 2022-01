Defesa de Dr. Jairinho renuncia e requer que TJ notifique ex-vereador

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Os advogados do vereador cassado Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, renunciaram ao posto de defensores do ex-parlamentar, acusado de tortura e homicídio triplamente qualificado contra seu enteado, o menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos. Eles também requerem que seja oficiado ao presídio Pedrolino Werling de Oliveira, dando ciência ao acusado sobre a renúncia.

No documento, ao qual o Metrópoles teve acesso, Braz Sant’Anna, João Gabriel M.C., Gabriela Laboragine e Mariana Sant’Anna renunciam “respeitosamente”, ao mandato, “requerendo que sejam retiradas as anotações do sistema de publicações e da capa dos Autos os nomes dos respectivos patronos”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE