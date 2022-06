Defesa diz que Milton Ribeiro deve dormir na PF de SP

De acordo com a defesa do ex-ministro, a PF disse não ter recursos logísticos para fazer a transferência dele a Brasília ainda nesta quarta edit

247 - O advogado Daniel Bialski informou na noite desta quarta-feira (22) que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro deve passar a noite na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. De acordo com o defensor, a PF disse não ter recursos logísticos para fazer a transferência de Ribeiro a Brasília ainda nesta quarta. A informação foi publicada nesta quarta pelo jornal O Globo.

O ex-ministro foi preso nesta quarta acusado de envolvimento em irregularidades na liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A PF iniciou as investigações após Ribeiro afirmar no semestre passado que, a pedido de Jair Bolsonaro (PL), liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos. Os religiosos estão presos.

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirmaram nesta quarta que o Senado conseguiu o número de assinaturas necessárias para a instalação da CPI do MEC.

