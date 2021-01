Defesa do deputado que assediou Isa Penna na Assembleia de São Paulo estuda atacar a vítima

Entre as estratégias estudadas estão detalhar e examinar como foi o toque do deputado, questionar a tese de importunação sexual e de assédio, além de apresentar outras facetas de Cury, como seus projetos aprovados na área da saúde edit

247 - A defesa do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), flagrado pelas câmeras da Assembleia Legislativa de São Paulo assediando sexualmente a também deputada Isa Penna (PSOL) no plenário da Alesp, quer questionar a tese de importunação e assédio e desqualificar a vítima, que teve seus seios apalpados pelo parlamentar.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, entre as estratégias estudadas estão detalhar e examinar como foi o toque do deputado, questionar a tese de importunação sexual e de assédio, além de apresentar outras facetas de Cury, como seus projetos aprovados na área da saúde.

Cury tem adotado a tática do silêncio. O deputado subiu à tribuna para se defender e pedir desculpas a Isa em dezembro, mas não falou mais sobre o caso publicamente.

A reportagem acrescenta que o debate sobre Cury ter apalpado Isa terá início no Conselho de Ética da Assembleia na próxima semana. A Casa retoma as atividades no dia 1º de fevereiro, data em que o advogado do deputado, Roberto Delmanto Júnior, espera receber a notificação sobre a instauração do processo.

